Tunisie: Perturbations à répétition !

Selon nos sources, pour le moment il n'y a pas moyen de changer ce transformateur dans l'immédiat et par temps de pic de consommation. Une telle initiative prendrait beaucoup de temps et mettrait à sec toute la région de Bizerte, y compris le chef-lieu du gouvernorat.

Et que sa puissance ne répond plus aux besoins de pompage de l'eau à travers les trois moteurs existants, vers le réservoir stratégique, situé également du côté d'El Alia. Sachant que la capacité dudit réservoir est de 1500 m3.

Nous avons cherché à connaître les raisons de ces perturbations. Surtout que l'on n'a cessé, du côté de la Sonede, de crier urbi et orbi que les citadins nordiques n'auraient plus rien à craindre à partir de cet été. Et que leurs robinets seront plus cléments que jamais.

