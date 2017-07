Burkina Faso: Ecole nationale des douanes

L'Ecole nationale des douanes (END) a organisé, le vendredi 21 juillet 2017 à Ouagadougou, la sortie de sa « Promotion 2017 » sous le parrainage du Premier ministre, Paul Kaba Tiéba. Ce sont au total 176 inspecteurs, contrôleurs, assistants et préposés des douanes de sept nationalités, dont 157 burkinabè, qui ont reçu leurs parchemins de fin de formation.

La famille des douaniers du Burkina Faso vient d'être renforcée avec la sortie officielle de 157 nouveaux gabelous dont 10 inspecteurs, 21 contrôleurs, 116 assistants et 10 préposés, le vendredi 21 juillet 2017.

En plus de ces lauréats burkinabè, la promotion compte 19 autres élèves sortants, issus de six autres pays africains que sont le Tchad, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Niger et le Togo.

Après deux années de formation pour les cycles de préposés, assistants et contrôleurs et trois ans pour les inspecteurs, les agents de la promotion baptisée « Patriotisme » ont reçu leurs diplômes de fin de formation.

Pour le délégué général des élèves, David Bako, la mission assignée à la douane est très importante car pour un pays comme le Burkina Faso, les recettes douanières occupent une place de premier ordre dans la mobilisation des ressources budgétaires.

Pour cela, a-t-il poursuivi, les élèves ont reçu, en plus des cours de formation de base, de formation professionnelle et d'informatique, un encadrement technique de haute qualité notamment en armement, en secourisme et en conduite auto. Mais, a-t-il regretté, l'état de l'école laisse à désirer.

« L'accroîssement des effectifs, la présence des élèves d'autres pays, les besoins du Centre régional de formation de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, exigent la construction de cadre d'hébergement et de restauration, l'augmentation des crédits accordés pour le fonctionnement de l'établissement et des moyens de transport pour les élèves », a-t-il soumis au parrain comme doléance.

Abnégation, courage, rigueur, loyauté...

A cela s'ajoute le besoin de délocalisation de la structure de formation dans un espace plus adapté à ses ambitions, a souligné le directeur général de l'END, Casimir Sawadogo.

« Le Centre régional de formation de l'OMD a déjà abrité plus d'une dizaine de séminaires internationaux en son sein. Le rayonnement dont il fait montre en dehors de la formation initiale apportée aux élèves est toutefois terni par le cadre devenu exiguë avec le temps », s'est-il justifié.

Quand à la secrétaire d'Etat chargée de l'aménagement du territoire, Pauline Zoundi, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, elle a notifié aux filleuls, les attentes de leur parrain : l'abnégation, le courage, la rigueur, le dévouement et la loyauté dans le travail afin de permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés de près de 64% de mobilisation de ressources propres dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Et de poursuivre que les missions telles que le recouvrement optimal des recettes, la contribution à la protection du territoire et la promotion de l'économie nationale à travers la lutte contre le faux et la contrefaçon, doivent être accomplies dans le respect des lois et des règlements qui régissent le fonctionnement de l'administration douanière. « Je vous exhorte à faire de l'amour de la patrie votre leitmotiv », leur a-t-elle lancé.