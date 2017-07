Tunisie: Une mobilisation en quête d'unanimité

L'appui des députés des deux grands partis et des groupes parlementaires historiquement issus de Nida Tounès a été bien ressenti tout au long de cette journée, de même que le soutien parfois quelque peu critique des autres courants représentés au sein du gouvernement. Mais les débats ont été traversés par des encoches sérieuses qui ont perturbé l'unanimité que semblait inspirer la solennité du combat engagé.

Il est, cependant, un fait certain, c'est que tous les intervenants n'ont pas manqué de déclarer leur adhésion à une lutte réelle et résolue contre la corruption, les trafics en tous genres, la contrebande, la fraude fiscale et les passe-droits et privilèges. Cependant, les nuances, les procès d'intention et les luttes de clans n'ont pas manqué d'animer les débats et de remuer le couteau dans certaines plaies mal cicatrisées.

Ainsi, si le Front populaire s'ébahit de cette déclaration de guerre à la corruption, il affirme au même moment demander plus et craindre qu'il ne s'agisse d'une répression sélective.

Quant à Ennahdha, il a dispatché les rôles, lors des interventions de certains de ses députés. Celui de la mise en doute étant revenu à l'ancien ministre Mohamed Ben Salem qui, en désignant de tous les noms l'homme d'affaires Kamel Eltaïef, semblait comme chercher à innocenter Chafik Jarraya ou à affirmer, en tout cas, qu'il y a discrimination.

Sur l'autre versant, Leïla Chattaoui, ancienne nidaïste ayant rejoint le groupe Al Horra, a vertement attaqué le député et homme d'affaires Frikha, promoteur de la compagnie aérienne Syfax qui a tant fait parler d'elle et que certains facebookers soupçonnent d'être mêlée à une affaire de convois vers les zones chaudes.

La position des Abbou est plus complexe. Ils soutiennent le combat de Chahed tout en l'appelant à accélérer le mouvement et à s'attaquer à la corruption qui pollue les sphères politiques.Qui visent-ils au juste ?

La suite des débats politiques et médiatiques y accordera sans doute une réponse. Mais la mise en cause de certains députés soupçonnés de percevoir des avantages occultes ou ayant pratiqué le «tourisme politique» n'est plus un secret.

Reste à savoir quelle suite précise compte donner Youssef Chahed à sa guerre contre la corruption et pour l'affirmation de l'autorité de l'Etat et de la loi.

Si c'est dans le sens de ses promesses de cette journée mémorable qui a vu les citoyens percevoir un espoir de renouveau, la guerre annoncée a des chances de mener à bon port.