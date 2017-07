Burkina Faso: La LONAB met 500 plants en terre dans la forêt classée de Gonsé

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a mis en terre, 500 arbres dans la forêt classée de Gonsé, dans la commune de Saaba, le samedi 22 juillet 2017 dans le cadre de la commémoration de son 50e anniversaire. Pour l'occasion, elle a remis 15 000 plants au ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique pour la campagne de reboisement 2017.

Dans le cadre de la commémoration de son jubilé d'or, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a organisé, le samedi 22 juillet 2017 à Gonsé, dans la commune de Saaba, une cérémonie de reboisement. Présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, cette cérémonie a permis de mettre en terre 500 plants au sein de cette forêt classée de Gonsé.

Pour le directeur général de la LONAB, Touwindé Simon Tarnagda, cette activité de reboisement s'inscrit dans la contribution de sa structure à la sauvegarde de l'environnement. Pour lui, la reforestation est un des moyens pour restaurer les écosystèmes afin de lutter contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, la LONAB a décidé de prendre en charge l'ensemble des besoins de la campagne de reforestation 2017, en mettant à la disposition du ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique 15 mille plants, dont les 500 pieds qui ont été plantés, composés de baobab, de balanitès, d'acacia nilotica, de tamarinier et de jujubier. A entendre Touwindé Simon Tarnagda, le coût global de ces plants est estimé à plus de 9 millions de FCFA.

« A travers cet acte, la nationale des jeux de hasard entend participer à la promotion des produits forestiers non ligneux, contribuant énormément à l'économie verte du Burkina Faso », a indiqué le directeur général de la LONAB.

Le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, président de la cérémonie, a remercié la LONAB pour avoir accepté de prendre en charge la totalité des arbres à planter au cours de la campagne nationale de reforestation au Burkina Faso cette année.

Pour lui, le choix de la forêt classée de Gonsin pour cette action de reboisement constitue un acte symbolique. En effet, a ajouté le ministre Bassière, cette forêt, d'une superficie de 6500 hectares a été classée depuis février 1953.

Elle a pour objectifs spécifiquement de servir d'espace de repos et de loisirs, de valoriser l'exploitation des ressources forestières ligneux et non ligneux, de réhabiliter les terres dégradées, de permettre le contrôle de l'exploitation des ressources forestières et l'aménagement d'une partie de cette forêt en parc botanique et zoologique à l'image de Bangre-wéogo.

Pour une gestion durable de l'environnement

« La question de la protection de l'environnement et particulièrement celle des ressources forestières, est une question d'intérêt national. Le Burkina Faso, pays sahélien, figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde.

Face à ce défi majeur, mon département a engagé des réformes sur le plan stratégique, institutionnel et opérationnel pour une gestion durable de l'environnement dans notre pays », a indiqué le ministre en charge de l'environnement. Il a ajouté que toutes ces réformes seront divulguées le 25 août 2017 lors du lancement officiel de la journée de reforestation.

A entendre le ministre, le thème choisi cette année dans le cadre de la campagne nationale de reforestation, « Promouvoir les espèces locales pour le développement d'une économie verte au Burkina Faso », illustre clairement la vision de son département en matière de reforestation et de gestion durable des écosystèmes forestiers.

Quant à la question du suivi des arbres plantés, le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, a soutenu qu'il est désormais question de planter utile en faisant de l'entretien une préoccupation fondamentale.

Dans la vision de son département, selon les dires du ministre, les reboisements sont prévus maintenant sur des sites sécurisés pour une meilleure gestion des plants. Le ministre a exhorté toutes les structures de prendre l'exemple de la LONAB pour que la campagne de reboisement 2017 soit une réussite totale.