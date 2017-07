Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la Francophonie - Ouattara reçoit Rajaonarimampianina, Michaëlle Jean et une délégation française

Mme Flessel a réitéré la volonté des pays francophones d'utiliser ces Jeux pour renforcer et partager les idées et les ambitions de la Francophonie pour le futur.

Il a souhaité la bienvenue à ses hôtes de marque et dit le grand honneur pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'accueillir les 8es Jeux de la Francophonie, « qui seront une fête populaire pour les jeunes et l'ensemble des Ivoiriens».

C'est d'abord avec son homologue malgache, Hery Rajaonarimampianina, président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage et la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, que le président Alassane Ouattara s'est entretenu.

Et cela, en pré- sence du Vice-président de la République, M. Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement.

