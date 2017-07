Burkina Faso: Apurement du passif foncier urbain

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH), a organisé les 17 et 18 juillet 2017 à Tenkodogo, un atelier de formation des membres des commissions déconcentrées de la région du Centre-Est, chargés de l'apurement du passif du foncier urbain au Burkina Faso.

L'Assemblée nationale a mené des enquêtes sur les opérations de lotissement pour la période de 1995 à 2015, dans le but de faire un état des lieux de la gestion du foncier au Burkina Faso.

L'une des recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'enquêtes parlementaires (CEP) était de parvenir à une gestion saine du foncier urbain au « pays des Hommes intègres ».

Plusieurs actions ont été entreprises à cet effet par le gouvernement. Ce qui a conduit à la mise en place d'une commission interministérielle chargée de l'apurement du passif foncier urbain.

Aussi, dans cette lancée, une cellule de coordination a été créée en vue de rendre opérationnelle cette commission sur le terrain. D'où la tenue les 17 et 18 juillet 2017 à Tenkodogo, d'un atelier de formation des membres des commissions ad hoc régionales et communales mises en place à cet effet.

Le président de la commission ad hoc régionale chargé de l'apurement du passif du foncier urbain du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, a d'entrée de jeu, situé le contexte de la création des commissions ad hoc déconcentrées qui fait suite aux résultats du rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain, assortie de recommandations adressées au gouvernement pour sa mise en œuvre.

L'objectif principal de l'atelier est d'échanger, d'uniformiser et d'harmoniser la compréhension des missions assignées à ces commissions déconcentrées afin de leur permettre de réussir leur mission.

Satisfecit des participants

Les différentes communications et modules, outils de base de la formation, ont permis aux membres des commissions de s'approprier le processus de conduite des opérations d'aménagement urbain et de promotion immobilière, les étapes de conduite d'opérations d'aménagement urbain, la gestion des opérations et du contentieux lié aux opérations d'aménagement urbain.

Aux différentes préoccupations et d'éclaircissement sur certains aspects, les communicateurs ont apporté des réponses et fait des commentaires de la vision du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, de promotion immobilière et surtout de politique de promotion des logements sociaux. Les membres des commissions déconcentrées se sont dit satisfaits des réponses apportées à certaines de leurs préoccupations et se sont engagés à aller au «charbon».

A entendre le président de la cellule de coordination interministérielle des commissions chargées de l'apurement du passif du foncier urbain au Burkina Faso, Salifou Kaboré, pour tous les cas de griefs, il faut proposer une solution de sortie pour que la paix sociale soit maintenue et que les Burkinabè vivent dans la quiétude et dans l'harmonie.

«La réussite des objectifs assignés à cet exercice ne sera atteint qu'avec le concours de la presse en termes d'information, de communication et de sensibilisation du début jusqu'à la fin de ce processus, vu le caractère délicat du foncier et des problèmes à traiter par les deux commissions», a confié Ardiouma Bayogo, directeur régional de l'Urbanisme et de l'Habitat, par ailleurs, vice-président de la commission régionale ad hoc chargée de l'apurement du passif foncier.

Il a aussi précisé que le rôle de sa commission en tant que coordinatrice, est de faire des sorties-terrains à Tenkodogo et à Koupèla, les communes où la commission d'enquête a révélé des irrégularités dans l'attribution des parcelles pour mieux encadrer le travail.