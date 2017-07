Tunisie: Renforcer la position de la Tunisie sur la scène internationale

La 35e édition de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires organisée par le ministère des Affaires étrangères se tiendra du 24 au 28 juillet à Tunis sur le thème «: Diplomatie économique: l'exemple de la coopération tuniso-africaine».

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, présidera l'ouverture de la conférence mercredi 26 juillet à Dar Dhiafa à Carthage et le président de la République présidera la clôture des travaux au Palais de Carthage, a indiqué le département des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier.

Outre la conférence générale, le programme de la conférence comporte des conférences interrégionales et régionales qui seront organisées deux jours durant avec la participation de plusieurs membres du gouvernement et représentants des organisations nationales.

De même, des séances interactives seront organisées autour du thème principal de la conférence ainsi qu'une journée économique qui se tiendra le 28 juillet à la Maison de l'exportateur avec la participation des représentants des organismes économiques, du secteur privé et des chefs de missions diplomatiques et consulaires.

L'organisation de ce rendez-vous annuel, souligne le communiqué, est l'occasion de fixer les priorités, de définir les orientations et de moderniser les méthodes de travail du département des Affaires étrangères de manière à renforcer la position de la Tunisie sur la scène internationale et de promouvoir les relations au niveau bilatéral et multilatéral.

De ce fait, ajoute la même source, dans le cadre de la concrétisation des recommandations de la conférence annuelle de 2016 et des actions engagées par le département pour privilégier la dimension économique et les perspectives de développement dans l'action diplomatique, la conférence diplomatique sera placée sous le thème : «Diplomatie économique, l'exemple de la coopération tuniso-africaine».

Dans la conférence consulaire, l'accent sera mis sur le thème «Protection des droits et des intérêts des Tunisiens à l'étranger et renforcement de leur contribution dans l'effort national de développement».

Le choix du thème de la diplomatie économique répond aux besoins de relever les défis économiques et de développement auxquels est confrontée la Tunisie et s'inscrit dans le cadre de la volonté d'accéder à de nouveaux marchés, d'attirer les investissements, de renforcer le tourisme, de promouvoir l'infrastructure, d'établir des partenariats et de créer des regroupements économiques.