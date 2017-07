Tunisie: De nouvelles mesures pour la maintenance et la sécurité des avions

Ils ont également passé en revue les conditions et les difficultés entravant leur travail afin de garantir la productivité et l'efficience nécessaires.

Au cours de sa visite, Mnekbi a pris connaissance des problèmes des agents relevant du groupe Tunisair, et notamment Tunisair Technics et Tunisair Handling qui ont exprimé leur disposition à participer aux efforts visant à surmonter les lacunes enregistrées.

Il a, en outre, appelé toutes les parties concernées à surmonter les lacunes enregistrées dans les plus brefs délais, notamment celles relatives à la propreté des avions et l'organisation, outre les ressources humaines et logistiques (qualité et quantité).

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des dispositions prises, au cours de la réunion tenue jeudi 20 juillet, de la commission chargée de gérer les horaires des vols, et qui a été consacrée à l'examen de la propreté et la maintenance des avions ainsi que des équipements de traitement des bagages.

Le PDG de Tunisair qui a effectué, dans la nuit de samedi, une visite d'inspection à l'aéroport international de Tunis-Carthage a appelé à un surcroît d'efforts en vue d'améliorer la qualité des services et éviter les lacunes enregistrées dans les plus brefs délais.

