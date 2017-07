Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) tiendra son 2e congrès le 19 août 2017, à la Bourse du travail à Treichville. C'est pourquoi, la jeunesse de ce parti a organisé une réunion d'informations le samedi 22 Juillet 2017 au groupe scolaire sicogi 9 de Yopougon. L'ordre du jour était la mobilisation des militants en vue de ce congrès.

Pour le secrétaire national à l'implantation et des nouvelles adhésions du Rpp, Kané Soumaïla, il est question de trouver une stratégie pour mobiliser le maximum de militants autour des idéaux du parti. Il a, également, exhorté ses camarades à se mettre sans cesse au travail pour que le congrès soit une réussite.

« Le congrès a une importance capitale pour le Rpp pour plusieurs raisons. Ce sera non seulement le lieu de la réaffirmation des instances, mais aussi de recommandations d'autant que la locomotive actuelle, Ouattara Gnonzié, n'est que le président statutaire. Il faut aller au congrès pour le légitimer afin qu'il ait votre caution en tant que président du parti pour les 5 prochaines années.

De plus, l'assise nous permettra de peaufiner nos textes pour tendre vers la perfection. C'est donc le lieu de propositions des motions et de discuter du projet de société du parti car la politique du Rpp est une politique participative. D'où la nécessité pour les militants d'être présents pour pouvoir faire un travail de terrain efficace et efficient.

Vous devez faire en sorte qu'on s'y rende massivement pour élire le président », a-t-il déclaré. Il a, également, demandé à la jeunesse du Rpp d'être les promoteurs du parti. « Comme le disait le président fondateur Fologo, quand je plante un arbre à plus de 70 ans ce n'est pas sûr que j'en profite.

C'est pour la génération future, et il a mis cela en pratique en nous léguant le parti. Il faut continuer à arroser cette plante », a invité Kané Soumaïla, par ailleurs président de la commission communication et presse du 2e Congrès du Rpp. Concernant les ambitions de son parti pour la conquête du pouvoir en 2020, il a révélé : « On va vers une recomposition de l'échiquier politique.

En 2020, aucun parti politique ne peut remporter les élections en faisant cavalier seul. L'objectif pour nous, c'est d'être au pouvoir ou dans le pouvoir. » 2000 personnes sont attendues lors de ce Congrès.