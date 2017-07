Madagascar: Baccalauréat - Port du voile autorisé, à l'exception du voile intégral

Pour les musulmanes et les religieuses, le port du voile est autorisé durant le Bac, à l'exception du burquah !

Concernant les épreuves du baccalauréat qui commencent ce jour sur l'étendue du territoire national, une note officielle a été sortie concernant le port du voile pour les religieuses et les musulmanes, dont le nombre est considérable à Madagascar, notamment dans les régions Boeny et Diana.

De cette note, il est ressorti que le port du voile est autorisé, en vertu du choix religieux qui relève de la liberté individuelle, donc d'un droit humain fondamental. Les musulmanes et les religieuses pourront donc passer sereinement leurs examens tout en respectant les pratiques d'usage requis par leur confession, y compris le port du voile dont il est question ici. Haro toutefois sur le voile intégral, le burquah, dont le port est strictement interdit durant les épreuves du baccalauréat !

Effectivement en cachant intégralement le corps à l'exception des yeux, le burquah peut induire en erreur quant à l'identité exacte de la candidate, donc expose à des risques éventuels de fraude. Selon les explications de Mektoub Omar El Camille, directeur du ECEM (Espace de Concertation et d'Enseignement Musulman) : « Un plaidoyer a été effectué au niveau du ministère de tutelle quant au respect des us et coutumes des candidats durant le baccalauréat.

Fort heureusement, ledit ministère a accepté et sorti cette note officielle, les musulmanes pourront donc porter leur voile. Cependant, pour ne pas prêter à confusion et éviter toute tentative de fraude, le port du burquah n'est pas autorisé durant le Bacc. »

En outre, Mektoub Omar El Camille a saisi cette rencontre avec la presse pour remercier le gouvernement et le ministère de tutelle en particulier pour avoir accordé un jour de congé lors de « L'Idy Be » ou Eid-el- fitr, fin du ramadan. Ce geste a reçu un écho favorable, car ayant été considéré, à juste titre, comme une marque de respect, d'acceptation et de tolérance. Le directeur du ECEM a également fait un clin-d'œil à tous les Malgaches, pour cette sérénité observée durant toute la période du Ramadan 2017.