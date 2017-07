Madagascar: Docteur Joseph RANDRIAMIARISOA - Un médecin qui veut soigner... la pratique politique

opinion

Dr Joseph Randriamiarisoa.

Ce passionné de la politique vous apparait comme un homme discret ; loin s'en faut, dans la vie quotidienne peut-être, car son dynamisme dans le domaine politique n'est plus à démontrer. Qui ne connaît le Docteur Joseph qui n'arrête pas d'honorer les invitations des journalistes de la presse écrite et surtout audio-visuelle ? Cet ancien chef des services médicaux des hôpitaux de Mahajanga, de Toliara, de Fianarantsoa, et ancien interne des hôpitaux de Paris, attaché des hôpitaux de Dreux et de Chartres, a fait parler la ... poudre explosive de sa verve dans toutes ses interventions.

L'éducation politique lors de ses études universitaires de l'époque l'a forgé, ce qui lui a permis de côtoyer les hommes des tous acabits dans un monde politique sans vergogne par le truchement des semonces verbales alléchantes pour placer ses idées afin de conquérir le peuple. Et il en a à revendre notre ancien ministre de l'Environnement et des Forêts du gouvernement d'Omer Beriziky. Et ses idées ne manquent pas du tout de piquant si l'on juge son analyse de la situation qui prévaut actuellement à Madagascar. Ses maître-mots se résument en la solidarité nationale et en l'application d'une vraie démocratie pour un objectif commun de tous les Malgaches.

Souveraineté et démocratie. Devant un Etat qui se trouve dans une extrême fragilité, et qui a prouvé son inefficacité à contrôler l'Administration en général, cet ancien Administrateur d'Air Madagascar et membre fondateur de l'UCPE (Unité de Coordination des Programmes Environnementaux) propose des alternatives judicieuses :

1 - Reconstruire l'Etat qui, comme tout le monde connait, pèche par le non-droit. « Comment pourrait-on procéder à la désignation du chef de l'opposition au sein d'une Assemblée Nationale à géométrie variable », dixit toujours cet ancien Directeur de Cabinet du ministre de l'Intérieur et ancien conseiller du Premier ministre Emmanuel Rakotovahiny. Dr Joseph faisait partie de ceux qui ont élaboré tous les textes sur la décentralisation. On n'avancera jamais si on pratique la politique du contre-pied qui consiste à inventer une institution dès qu'un problème survient.

2 - Reconstruire le « vivre-ensemble » et la confiance du citoyen. Il faut alors encourager les jeunes à prendre leurs responsabilités, mais de concert avec leurs aînés qui possèdent des expériences utiles. Il nous faut la communion d'esprit des forces politiques.

3 - Affirmer impérativement l'indépendance et la souveraineté financière et monétaire. Dr Joseph a participé avec la délégation du Mouvance Zafy aux dialogues Malgacho-malgaches lors de la crise politique de 2009. A propos des îles Nosy Malagasy, il pense que l'histoire commune de la France et de Madagascar, la force des liens qui lient les deux pays, l'emportent sur d'autres considérations et va nous permettre de régler avec intelligence l'affaire dites îles éparses.

4 - Mobiliser les forces réelles du pays en priorisant les jeunes qui sont « l'énergie renouvelable » de ce pays. Il faut leur donner l'opportunité de pouvoir agir dans l'intérêt de la nation.

Un activiste. Dr Ndriana (ses amis l'appellent ainsi) est un activiste qui s'évertue à soigner la pratique politique par des « remèdes » qui sont loin d'être des « replâtrages » ou copiés dans n'importe quel hôpital. Il s'est beaucoup engagé au mouvement estudiantin de 1972, ainsi qu'au mouvement populaire de 1991. Il œuvre actuellement avec ses 30 ans d'activités politiques et sociales pour asseoir une politique « saine » en mettant l'homme comme moteur de développement.

Dr Joseph croit en la valeur de l'homme : « l'homme est la première des richesses » (ny olona no voalohan-karena) ; « les Malgaches sont comme des frères qui s'aventurent dans une forêt » (mpirahalahy mianala ny Malagasy) ; « il n'y a de plus piquant que le piment, mais si l'on s'accorde à le manger on peut l'avaler » (tsy misy mangidy toy ny sakay, fa rehefa teny ierana dia telina ihany) ; « celui qui ne sait pas confectionner une soubique peut bien faire un âtre » (izay tsy mahay soubika mahay fatam-bary).

C'est par ces proverbes que les Betsileo en sont les maîtres, que Dr Joseph essaie de changer la pratique politique à Madagascar. Il croit dur comme fer que le système de gouvernance basée sur le « Fiarahamonina malagasy » et le « Rafim-piarahamomina malagasy » est la solution pour le développement du pays ; il est extrêmement jaloux de la souveraineté nationale, de la vertu et puissance (hasina) des Malgaches et de notre nation.

Il croit fortement au slogan « Gasy ka Tsara » (produire, consommer et vendre malagasy). Ce cadre qui connait comme sa poche tous les 119 districts de Madagascar pense que nous pouvons espérer devenir une grande nation comme le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde ou la Malaisie en dix ans.

Pour cela, la communion d'esprit des grands chefs politiques malgaches, la solidarité nationale, la mobilisation des forces vives de la nation sont nécessaires pour redresser la situation et engager le pays sur la voie de l'émergence.

Le Docteur Joseph croit à la force du dialogue, à la puissance de la solidarité et au génie malgache : « malagasy vahoaka tsy retsy ; malagasy vahoaka mafibe ».