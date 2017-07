Madagascar: Palais de justice - Des rabatteurs de haut niveau

Il arrive que les victimes ne soient au courant de rien et voient leur propriété changer de nom sans aucune notification antérieure. Il y a des cas où les occupants du lieu se réveillent le matin et se rendent compte que des gens habitent dans leur maison ou encore construisent sur leur terrain, avec des titres de propriété entre les mains.

Le mode opératoire consiste en premier lieu à identifier des maisons intéressantes (ou terrains) et entame par la suite une demande de prescription acquisitive sous des motifs falacieux. Bien organisé, le réseau réussit ses opérations presque à tous les coups. Le jugement joue en leur faveur et la transcription de titre de propriété passe comme un poisson dans l'eau.

