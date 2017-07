Madagascar: Sous développement Internet

Selon Internet Live Stats, le taux d'accès de la population à Internet est de seulement 4,30% à Madagascar. Publié par Internet Live Stats, cette statistique est à la fois honteuse et inquiétante.

Sous développement Internet

Honteuse parce qu'elle place, une fois de plus, le pays au dernier rang du classement mondial en matière d'accès Internet. Avec ce pourcentage en effet, Madagascar se trouve au 44e rang sur les 54 pays d'Afrique. Seulement 10 pays d'Afrique sont donc battus par la Grande Ile, un pays qui, pourtant, dispose de nombreuses infrastructures comme les fibres optiques opérées par deux grandes entreprises de télécommunications.

Mais ce chiffre est surtout inquiétant car il est significatif du sous-développement du pays en matière de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, surtout pour Internet qui, est pourtant considéré actuellement comme un produit de première nécessité. A l'origine de ce sous-développement Internet se trouve probablement la mauvaise politique pratiquée par le régime actuel en matière d'accès aux NTICS. En effet, les efforts entrepris par les entreprises de télécommunications sont tout simplement bloqués par la surtaxation.

Si Madagascar est dans le peloton de queue en matière d'accès Internet c'est tout simplement parce que ce service est frappé d'un droit d'accise de 7%. Et quand on sait que le droit d'accise concerne surtout les alcools, les cigarettes et autres produits de luxe, on ne comprend vraiment pas ce droit d'accise sur Internet, un service de consommation courante.

A moins que cette taxation prohibitive est devenue un moyen pour le régime actuel de limiter l'accès à facebook qui est actuellement devenu un outil par excellence de critiquer les erreurs de gouvernance. On sait d'ailleurs les tentatives des hauts responsables de la communication gouvernementale de contrôler facebook et limiter ainsi les articles et autres propos qui donnent cette image de dictature et d'inefficacité du régime actuel.