Madagascar: Education nationale - Des guides pour améliorer les compétences des enseignants

Ce dernier consistant en un outil mis à la disposition des conseillers pédagogiques afin qu'ils puissent effectuer des contrôles auprès des chefs ZAP et des directeurs des écoles primaires publiques. Le dernier guide, « Règlement standard des écoles » entend uniformiser les heures d'entrée et de sortie des classes ainsi que la durée des récréations. Une façon pour ledit ministère d'éviter les pertes d'heures d'apprentissage.

C'est pour faire face à cette tendance à la baisse du niveau scolaire (primaire) que ledit ministère, par le biais de la direction de l'encadrement et de l'inspection pédagogique, a produit différents guides. Entre autres, un guide spécialement dédié aux chefs ZAP comportant des techniques leur permettant d'effectuer des suivis et contrôles les enseignants. Le ministère de l'Education Nationale a également produit un autre « Guide d'encadrement pédagogique des CISCO ».

