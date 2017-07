Madagascar: Lôlô sy ny tariny - Très timide au Dome RTA

Les quatre compères sur scène pour ce Lôlô sy ny Tariny autrement.

Samedi dernier, alors que le soleil se faisait désirer et que le vent soufflait un air frais, les quelques personnes venues assister au concert de Lôlô sy ny Tariny étaient bien emmitouflées et prêtes à faire la fête pour réchauffer l'ambiance. Sur scène, les quatre compères étaient eux aussi sur le starting-block pour mettre le feu au concert. Bebey, Benny, Sammy et Sefo ont préparé un répertoire composé de tous les tubes du groupe. Déjà la veille, ils ont fait sensation lors d'un cabaret qu'ils ont donné hors de la ville, c'est dire que leurs fans ne cessent de les acclamer pour revivre des souvenirs indélébiles.

Puis, pour ce samedi, ils ont préparé des chansons que tout le monde connait et que l'on reprend en chœur durant les concerts et les cabarets. On retrouve alors les éternels « Lemizo, Zakarandahy, Ilay akanjo fotsy, Hihira aho »... qui font bouger tout le monde. Avec la voix authentique de Bebey, les chansons de Lôlô sy ny Tariny ne seraient pas les mêmes. Et à l'unisson, lorsque Sammy et Benny se mettent à chanter avec Bebey, c'est un vrai régal.

Dans le public, on suit, on chante, on se laisse entraîner. Et puis au répertoire, il y a aussi les « Zanak'Androy, Zaza tonga taona, Hanano Lakopy » pour les puristes. Ceux qui ne rateraient ces apparitions pour rien au monde. Pas de réelle surprise donc du côté des artistes, parce que le concert a été à la hauteur des attentes du public. Et comme à chaque fois, c'est un moment de liesse totale pour ceux qui, depuis des décennies, suivent chaque pas de ce groupe légendaire.