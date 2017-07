Madagascar: Roland Ratsiraka - Appel à la retenue à l'adresse de Ravalomanana

Roland Ratsiraka pense qu'un éventuel forcing du propriétaire de Tiko risque de mettre de l'huile sur le feu et ne fera pas le ... beurre du tourisme. « On ne doit pas effrayer les touristes ni faire fuir nos partenaires », préconise celui qui ne veut pas d'une nouvelle crise pour le pays. Et il parle en connaissance de cause pour avoir été incarcéré à la prison d'Ambalatavoahangy par Marc Ravalomanana et remplacé par un PDS à la tête de la mairie de Toamasina. Il ne souhaite pas le même sort à l'actuelle mairesse de la Ville des Mille qu'il avait, du temps où il était ministre des Travaux Publics, aidé dans la réfection des rues de Tana car « c'est la Capitale du pays ».

Dans le souci de ne pas compromettre cette embellie, il lance un vibrant appel aux politiciens pour « faire montre de retenue dans leurs actions et déclarations ». Le ministre du Tourisme s'adresse tout particulièrement à Marc Ravalomanana pour qu'il fasse preuve de « sagesse et de retenue » en renonçant à son projet de célébrer à tout prix le 15e anniversaire du Tim à Mahamasina.

