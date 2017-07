Madagascar: Développement rural - Imprégnation des stagiaires de l'ESDES

« La plupart des ménages sont tellement vulnérables. En effet, ils cultivent notamment du riz irrigué alors que leur production est en baisse. Et chaque ménage est constitué d'une famille nombreuse. Cependant, la majorité de leurs enfants ont abandonné l'école au niveau primaire ou secondaire tout au plus faute de moyens des parents de les scolariser dans un lycée qui est implanté dans d'autres communes riveraines », a-t-elle expliqué.

Il faut savoir que ces étudiants sont en 2e année et issus des filières Travail Social, Economie et Gestion de l'école ES-DES. Dans le cadre de leur imprégnation du monde rural, Ravaka Randrianomanana, étudiante en 2e Année Gestion, a entre autres, témoigné qu'elle a enquêté auprès de sept ménages ruraux par jour.

