Madagascar: STAR Tour - Trois jours de fête pour les familles

Jaojoby sera en concert gratuit durant ce Star Tour.

Les 18, 19 et 20 août prochains, la ville de Mahajanga sera l'hôtesse du grand événement organisé par le Groupe Star, le Star Tour. Trois jours de fêtes, des jeux, des concerts gratuits avec les artistes les plus connus du pays.

C'est les vacances, et une des destinations les plus prisées des familles, mais surtout des Tananariviens, est Mahajanga. Certainement pour sa proximité, la route qui est praticable et faisable en moins d'une journée, et pour son soleil aussi. La ville des Fleurs a bien compris cela, et depuis des années, elle développe des infrastructures destinées à recevoir ces milliers de vacanciers chaque année. D'ailleurs, dans son programme de promotion du tourisme local, le ministère du Tourisme a fait de la région Boeny la destination vacances par excellence.

Pour le Groupe Star, cela semble être une évidence, et en collaboration avec l'Office Régional du Tourisme de Boeny et de la Commune Urbaine de Mahajanga, elle organise un concept inédit qui cible principalement les vacanciers : le Star Tour à Mahajanga, Destination Familiale. En somme, il s'agit de trois jours intensifs où la Star va totalement animer la ville de Mahajanga, avec au programme de la musique et des concerts avec les plus grands noms de la variété locale. Ainsi, les festivités débuteront le 18 août avec une soirée animée par D'Alvis et Nina's au « Bord ».

Le samedi 19 août, une caravane géante sillonnera la ville où tout le monde, des partenaires de l'événement aux associations et écoles, s'amusera comme des petits enfants. Le samedi soir, place à la prestation du groupe G5, issu du jeu de téléréalité qui s'est déroulé sur Viva. Jaojoby terminera la soirée dans un salegy « môtro » jusqu'au bout de la nuit. Le dimanche, place au marathon Eau Vive avant le grand concert avec Rak Roots et Ambondrona. Un beau bouquet de feu d'artifice terminera le séjour.

« J'aime ma plage ». Cette initiative a été élaborée avec la CUM afin d'offrir des activités aux familles qui sont en vacances dans la ville des Fleurs. Car si les ados et les jeunes pourront assister aux concerts tous les soirs, les enfants pourront jouer aux manèges, aux gonflables et aux divers jeux de kermesse qui se tiendront au « Bord » durant ces trois jours. Au Grand pavois, il sera beaucoup plus question d'activités sportives et ludo-éducatives animées par Fou-Hehy.

Ces animations permettront aux participants de gagner des goodies de Star. Enfin, et dans un souci éco-citoyen, les équipes du Star Tour nettoieront les sites qui accueillent ces événements, dans le cadre de l'opération « J'aime ma plage ».