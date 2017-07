Ile Maurice: Menaces contre Duval - «Nou pa'nn pran kont Soodhun so diskour», disent les policiers

Disant craindre pour sa sécurité, Xavier-Luc Duval a porté plainte contre Showkutally Soodhun sous le Prevention of Terrorism Act , le vendredi 21 juillet. Il a aussi fait une déposition pour des affiches illégales sur l'Arabie saoudite placardées au début du mois. Celles-ci portaient l'emblème et le nom du PMSD. Mario Cangy, membre du PMSD a, quant à lui, porté plainte contre Showkutally Soodhun, le jeudi 20 juillet.

Du côté des Casernes centrales, une source souligne que Showkutally Soodhun sera convoqué. Mais seulement en cas de «solid evidence» contre lui. Les enquêteurs s'attellent à vérifier l'authenticité de la vidéo qui a été mise en ligne. On y voit le ministre du Logement et des terres qui, prenant la défense de l'Arabie saoudite contre le leader du Parti mauricien social-démocrate, déclare que s'il avait eu un revolver sur lui, il aurait tué Xavier-Luc Duval au Parlement. Cette déclaration a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

