Madagascar: Football - CHAN Total 2018 - Les Barea éliminent les Mambas

Quant au match entre l'Angola et Maurice, cette île de l'océan Indien s'est inclinée deux fois, battue à domicile par zéro à un en aller et hier en Angola au retour, les Angolais ont confirmé leur victoire, score final 3 buts à 2.

Avec des joueurs plus que déterminés, la Grande Ile réalise le but du KO, dans les temps additionnels, signé Njiva Rakotoharimalala. Ce dernier était l'auteur des deux buts malgaches au match aller.

C'était seulement au retour des vestiaires que les protégés du sélectionneur malgache, Raux Auguste ont pu ouvrir la marque. L'attaquant d'Elgeco Plus, Claudel Fanomezana, dit Bela, offre le premier but à la 62e minute de la deuxième période.

Et voilà après les deux buts partout à domicile en match aller du deuxième tour du championnat d'Afrique de nations, au stade de Mahamasina il y a une semaine, les Barea de Madagascar gagnent sur un score de deux buts à rien contre les Mambas hier, au match retour au stade national de Zimpeto à Maputo. Le score était encore nul et vierge jusqu'à la pause.

Les Barea ont enregistré, ces derniers mois, huit victoires et deux matches nuls. Et la sélection malgache a eu aussi ces derniers temps, l'habitude de remporter la victoire sur la pelouse du camp adverse, pour ne citer que les cas contre le Sao Tome et Principe, puis le Malawi et le Soudan.

