Ile Maurice: Commission drogue - Gulbul et Trilochun attendus cette semaine

C'est le 3 septembre 2015 que Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs ont prêté serment avant que les travaux ne démarrent officiellement le 4 novembre 2015. Plus de 250 auditions ont eu lieu, dont la majorité devant une audience. Les autres se tiennent à huis clos.

D'autre part, le flou persiste à propos de l'éventualité que Peroomal Veeren soit convoqué devant la commission. Le détenu avait fait une demande officielle par le biais de son homme de loi, Me Yousuf Mohamed. Toutefois, après la visite de deux enquêteurs de la commission à la prison de Beau-Bassin, mais aussi l'épisode Siddick Islam après que du poison a été découvert dans sa cellule, mercredi 19 juillet, lors d'une visite de l'assesseur Sam Lauthan, les enquêteurs soupçonnent qu'un complot a été ourdi pour éliminer ceux qui barrent la route aux trafiquants), cette option ne serait plus envisagée, du moins pour l'instant. La commission serait déçue de l'audition de Siddick Islam, aussi connu comme Ti Ner, mais aussi de celle de Dev Hurnam.

Plusieurs auditions sont attendues, dont celles de Raouf Gulbul, prévue probablement vers la fin du mois et de Kailash Trilochun. Les explications du premier devant l'instance intéressent plus d'un, surtout après les allégations de deux condamnés, soit Joseph Jacharree Bottesoie et Parwiza Jeeva, ainsi que de deux avocats, Tisha Shamloll et Dev Hurnam. Selon nos recoupements, la Parliamentary Private Secretary Roubina Jadoo-Jaunbocus sera probablement appelée à nouveau pour fournir de plus amples informations à la commission.

