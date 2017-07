Ile Maurice: Faux billets d'avion - Il plume des Mauriciens en Angleterre et disparaît des radars

Quant à Deeshen Ruttun, Solicitor dans une firme d'avocats qui a fait ses études et s'est marié en Angleterre, il indique que le présumé escroc offrait des tarifs promotionnels pour des billets qui étaient valides pendant toute une année. Et comme il n'avait pas encore décidé quand il voyagerait avec son épouse, il avait pris les billets en avance.

Autre victime: Riyaad Jondah. Le jeune homme devait se marier à Maurice, en août. Et il avait réservé des billets d'avion pour 40 personnes, soit sa famille et ses amis. Mais ils auraient tous reçu de faux billets de Gulshan Nayenn. Ce dernier aurait même emprunté près de £ 20 000 à un ami de Riyaad Jondah.

Et à en croire le Senior Practitioner au National Health Service, Gulshan Nayenn n'a même pas épargné les personnes âgées, traumatisées après avoir été «dupées». Beaucoup ont dû s'acheter d'autres billets et ainsi dépenser plus d'argent.

Satish Varma dit que, lui, n'a jamais reçu ses billets d'avion. «J'ai attendu jusqu'à la dernière minute et j'ai perdu £ 4 000. À Air Mauritius, on m'a dit que je n'avais acheté aucun billet.»

Depuis un certain temps, des messages circulent sur Facebook et d'autres réseaux sociaux afin de prévenir les internautes des agissements de Gulshan Nayenn. Selon les victimes, ce dernier leur proposait des billets d'avion à prix réduits. Sauf que ceux-ci étaient fictifs...

Originaire de St-Julien, Gulshansingh Nayenn est en cavale depuis l'année dernière. Nombre de ses anciens clients ont porté plainte à l'Action Fraud de la police britannique. Le Mauricien opérait une agence de voyages - la Fly Global Travel Ltd - avec deux Britanniques, Anita Kaur et Mohammed Hussain. Mais la compagnie a fermé ses portes suivant des allégations de fraude.

