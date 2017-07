Sans oublier les aides sociales (prises en charge scolaire, médicale et l'alphabétisation) qui s'élèvent à 84 millions 727 mille 425 francs Cfa et la création d'un studio d'enregistrement pour les artistes de la région d'un coût global de 39 millions 656 mille 481 francs.

Avec 50 millions, je peux aller à Londres acheter des équipements médicaux pour équiper au moins 30 centres de santé. Mais l'État nous fait obligation de faire un appel d'offre. Tout ça, c'est emmerdant et fatigant », a martelé M'bolo Martin alias Obama, président du conseil régional et président du groupe parlementaire 'Vox populi'.

Pour lui, l'émergence passe par le développement local c'est-à-dire les régions. Or, reconnaît-il, il est difficile aux présidents de conseils d'impulser le développement au regard des balises posées par l'État qui les freinent considérablement dans leur élan. « On veut faire beaucoup plus mais il y a trop de lourdeurs administratives, trop de politiques politiciennes qui nous empêchent de faire un certain nombre de réalisations pour les populations .

