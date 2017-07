Respectivement présidents du Comité d'organisation (Pco) et de la commission mobilisation du 3e Congrès du Rassemblement des républicains (Rdr), Adama Bictogo et le Secrétaire d'Etat Mamadou Touré étaient le samedi 22 juillet 2017, à la rue Lépic, avec le député Charles Gnaoré, président de la plate-forme des mouvements de soutien, pour mobiliser les mouvements de soutien au parti à la case.

«Vous avez toujours été au front, sous la pluie et sous le soleil pour accompagner le président Alassane Ouattara. C'est pour cela que vous ne devez pas être victimes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la politique, c'est sur des réalisations tangibles, c'est sur ce qu'on peut vous donner et non ce que l'on peut vous faire croire.

Le Rdr du 10 septembre sera un Rdr nouveau et pragmatique avec des jeunes et avec une gestion managériale. Vous êtes 18 mouvements de soutien et sur cette base, vous devez mobiliser 9000 militants à ce congrès ».

Ce sont les mots prononcés par Adama Bictogo pour mobiliser les mouvements de soutien au Rdr en vue du 3e congrès de ce parti. Il a, ensuite, invité ces mouvements à se structurer et à se faire recenser pour un meilleur encadrement de leurs activités, au regard du rôle qu'ils jouent dans la vie du parti.

« Le RDR nouveau qui arrive sera tellement nouveau que vous n'aurez plus besoin d'être des mouvements ou clubs de soutien parce que chacun aura sa place. Il faut que vous soyez une force de proposition parce que le parti a besoin de toute sa jeunesse », a indiqué le Pco du 3e Congrès du Rdr.

Devant l'enjeu du congrès et l'enjeu de la mobilisation autour du président Alassane Ouattara, a souligné pour sa part Mamadou Touré, il n'y a aucune procédure et aucun préalable qui peut empêcher la mobilisation des militants. « La direction nous a assigné un objectif.

C'est de faire mentir ceux qui disent que le Rdr est mort, de faire mentir tous ceux qui pensent que les militants du Rdr ne sont plus en phase avec leur parti et de faire mentir tous ceux qui pensent que les militants du Rdr ne sont plus en phase avec le président Alassane Ouattara.

La seule manière de faire mentir ces personnes, c'est notre mobilisation extraordinaire au prochain congrès », a dit le président de la commission mobilisation, tout en rappelant que l'objectif est de mobiliser au moins 65 000 militants lors de ce Congrès prévu les 9 et 10 septembre au Palais des sports de Treichville. La mobilisation pour le congrès, a poursuivi Mamadou Touré, démarre le 5 août 2017, avec des meetings éclatés dans les 13 communes du district d'Abidjan.

Selon le Secrétaire d'Etat, ils seront suivis le 12 août 2017, par 12 meetings éclatés dans les 12 chefs-lieux de district. Le 20 août et le 2 septembre 2017, a-t-il également précisé, auront lieu des meetings respectivement à l'intention des femmes et des jeunes. Il a profité pour annoncer l'ouverture du "Village du congrès" à partir du 26 août 2017.

Quant au député Charles Gnaoré, par ailleurs président de la Force 2015, il a déclaré : « Monsieur le Secrétaire d'Etat, les jeunes que vous avez en face de vous veulent la cohésion et l'union au sein du RDR. Et ces jeunes sont prêts à travailler dans ce sens. Ces jeunes que vous avez en face de vous n'ont qu'une seule boussole et un seul leader qui s'appelle Alassane Ouattara.»