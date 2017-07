Kenya: Elections - Un concert pour la paix à Kibera, bidonville de Nairobi

Pour Philip Oio, alias Phlex, un des organisateurs, ce genre d'évènement est primordial à Kibera : « C'est un des endroits les plus touchés lorsqu'il y a des tensions politiques. Ici, les habitants ont peur des élections vous savez, parce qu'en général les gens se battent durant les élections et actuellement, il y a un peu de tension entre les communautés. C'est pour cela que nous essayons de porter un message positif ».

Un message que partage Elvis, membre d'un groupe de danseurs du bidonville : « La danse et l'art peuvent aider. Par exemple, il y a des jeunes de différentes tribus dans notre groupe, mais nous sommes ensemble, et nous formons une seule tribu, une tribu kényane ».

Chanteurs et danseurs se succèdent sur la scène installée au milieu d'un terrain de football. Au-dessus d'eux, une banderole appelle à des « Elections sans violence ». Benson et ses amis, 10 ans, sont fascinés : « C'est tellement beau, vous voyez, il y a des gens qui dansent, d'autre qui font du théâtre ».

