Ile Maurice: Facettes cachées de... Didier Dodin, un avocat qui aime l'humour et le jazz

Belle combinaison d'humour - qui transpire à travers certaines des réponses - et d'amour du jazz et du blues pour ce jeune avocat qui est rattaché aux Hervé Duval Junior Chambers et qui vient d'être nommé à la tête du Motor Vehicle Insurance Arbitration Committee.

Pourquoi avoir accepté de présider le Motor Vehicle Insurance Arbitration Committee (MVIAC) ?

Le fait que je n'appartiens à aucun parti politique, démontre bien que ma nomination s'est faite sur la base de ma compétence et de mon expérience au barreau mauricien. En tant que professionnel, j'accorde beaucoup d'importance à faire honneur à la confiance placée en moi pour faire avancer les choses au niveau du comité et c'est pour cela, entre autres, que j'ai accepté cette nomination.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Je passe du temps avec mes parents et mon cercle d'amis. La télévision me permet de m'évader et aussi de regarder le foot avec mon père. Ce sont des moments que j'affectionne.J'écoute beaucoup de musique et je lis énormément aussi.

Parlez-nous de votre famille.

J'habite chez mes parents et je suis enfant unique et...toujours célibataire. Je suis très fier d'être chez mes parents, car ils incarnent la perfection que d'autres disent n'existe pas.

Cuisinez-vous ?

Non, heureusement pour moi, et surtout heureusement pour les autres (rires).

Gourmand ou gourmet ?

Gourmand... et donc, je me réjouis de goûter à toutes les cuisines... et surtout les plats préparés par maman.

Un péché mignon ?

Le sucre. Je pense que c'est le péché originel. Elle était sucrée, sans aucun doute, la pomme !

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

Le foot, la formule 1, le rugby, la boxe, etc., mais toujours devant ma télé.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Une biographie de Lee Kuan Yew, l'ancien et défunt Premier ministre de Singapour, que j'ai achetée lors de mes dernières vacances, et The Devil's Music de Giles Oakley, qui relate l'histoire du blues.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

De la musique. Les chaînes de radio de jazz et de blues, un peu partout à travers le monde, sur Internet.

Et la télévision ?

Je regarde beaucoup de sports,de films et de séries... mais aussi beaucoup de standup. Les classiques comme du Richard Pryor et aussi certains plus récents comme du Trevor Noah. Je suis aussi un fan incontournable des séries britanniques telles que Blackadder ou Dad's Army, que je regarde en boucle.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Le jazz et le blues. Mais je visite aussi d'autres horizons de temps en temps. La musique en live reste toujours une expérience mémorable. Comme j'y pense, j'étais très content de constater,au début du mois,que la musique se porte bien aussi à Maurice car le Mauritian Pink Floyd Tribute Band était époustouflant, tout comme le public de connaisseurs qui y était...wish you were all here!

Pour vous, c'est quoi le bonheur?

Plein de choses... c'est à chaque fois que je souris ou que je fais sourire les autres. À un autre niveau, ce serait de faire un jam avec Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan, mais bon... cela attendra.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Je me permets de reprendre les mots du poète persan, Omar Khayyám: "So I be written in the Book of Love. I do not care about that Book Above. Erase my name, or write it as you will. So I be written in the Book of Love."