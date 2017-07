Ile Maurice: 30e anniversaire de la National Coast Guard - Plusieurs activités communautaires, sociales et philanthropiques au programme

communiqué de presse

La National Coast Guard (NCG), qui fait partie intégrante de la force policière, célébre ses 30 années d'existence le 24 juillet 2017. Pour marquer l'événement, un calendrier d'activités communautaires, sociales et philanthropiques ont été organisées depuis le 15 juillet 2017 pour culminer avec une parade cérémoniale qui se tient aujourd'hui à la Coast Guard Training School à Le Chaland.

Le Commissaire de Police recevra le salut et inspectera les officiers de la Division. A cette occasion, les officiers de la NCG qui ont brillé par leur performance exceptionnelle l'année précédente seront récompensés par des médailles.

Programme

Les activités sont en ligne avec l'une des directions stratégiques de la force policière qui est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Ainsi, le 15 juillet, une campagne de nettoyage à la plage publique d'Albion a donné le coup d'envoi des activités. Un don à quatre familles vulnérables a aussi eu lieu le même jour.

En ligne avec le volet service social de la mission de la Police, la garde-côte nationale a organisé un don de sang le 18 juillet à son quartier général à Les Salines. Des déjeuners ont été organisés pour les membres de plusieurs associations dont la Southern Handicap Association et le Centre pour le Progrès et l'Education des Enfants Handicapés.

Le programme comprendra aussi des activités environnementales le 24 juillet telles que le nettoyage de la plage à Bain des Dames, Ile aux Singes, Ilot Chat et l'Ile Plate. La garde-côte nationale s'attellera à nettoyer également la zone portuaire. L'objectif est d'assurer un environnement plus sûr, vert et écologique.

La garde-côte nationale

Mise sur pied en 1987, la NCG est une branche spécialisée de la force policière mauricienne qui opère sous le Commissaire de Police. Elle est responsable de la mise en application de toute loi relative à la sécurité de Maurice, la protection des zones maritimes et des ressources marines et la détection, prévention et suppression des activités illégales dans les zones économiques exclusives de notre pays.

La NCG entreprend régulièrement des exercices conjointes avec les forces navales des pays tels que l'Inde, la France, les Etats-Unis, et l'Afrique du Sud, entre autres. Ces exercices visent à rehausser les capacités du personnel de la NCG en matière d'opérations de recherche et de sauvetage ainsi que tous autres aspects maritimes.

Par ailleurs, la NCG participe activement dans des campagnes de sensibilisation, des collectes de sang, des journées de sécurité, le nettoyage des plages et la distribution de nourriture aux personnes vulnérables. Ces activités visent à renforcer les liens avec les membres du public.

La NCG dispose d'une flotte de cinq navires, dix Fast Interceptor Boats, trois avions et quelque 70 bateaux. Un nouvel avion Dornier est venu s'ajouter à la flotte en 2016. Elle comprend 21 postes à travers Maurice et une à Rodrigues. Elle opère également deux postes à St Brandon et une à Agaléga. Avec un effectif de 1 110 officiers, elle est placée sous la direction d'un commandant.

Un total de 21 postes de la NCG et six Coastal Surveillance Radar Stations se trouvent à travers Maurice en vue d'offrir une surveillance constante de tous les points d'entrées. La NCG est aussi présente à Rodrigues, Agaléga et St Brandon. Ces postes assurent la protection de nos zones maritimes.

En vue d'améliorer la prestation de service, 14 unités de la NCG ont été accréditées selon les normes ISO 9001 : 2008. La Coast Guard Training School (CGTS), institution qui forme les cadres de la force policière et de la garde-côte nationale, a aussi été enregistrée auprès de la MQA, ce qui constitue une étape additionnelle vers la professionnalisation du CGTS.