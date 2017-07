Burkina Faso/Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie - les Etalons juniors éliminés

Les émissions simultanées des Bons Assimilables du Trésor(BAT) à 182 jours et 364 jours pour… Plus »

Avec 3 points contre 6 pour la Guinée, la Côte d'ivoire garde une mince chance de qualification pour la demi-finale et doit s'imposer sur le Liban et espérer une défaite de la Guinée face au Burkina. Les Etalons disputeront leur dernier match, ce mardi au Parc des sports contre la Guinée.

Dans le 2ème match, la Guinée Conakry a battu le Liban par 2 buts à 1 et prend la tête du groupe A. Mathématiquement, les Etalons juniors et le Liban sont éliminés de la compétition.

Même le soutien du comité des supporters de la diaspora et de l'international Aristide Bancé, n'a pas suffi pour remonter la pente. Le coup de sifflet final interviendra sur le score de 1 but à 0 pour les Eléphanteaux.

De son côté, Séraphin Dargani insuffle du sang neuf sur le front de l'attaque et au milieu et opère quelques réaménagements mais le résultat reste mitigé puisque c'est la Côte d'Ivoire qui ouvrira le score à la 75e mn par l'entremise de Loba Aké Arnaud.

Loba Aké Armand (D9), et le dossard 11 Kassy Martial Thierry bien en verve, se sont toujours heurtés au rempart burkinabè. Voyant leur équipe sous la menace d'une élimination précoce, les esprits s'échauffent dans les gradins et les supporters ivoiriens réclament des changements. Soualiho Haidara est resté imperturbable.

