Algérie: Quelle concentration pour Cherouati et Sahnoun ?

L'impair est d'autant plus ridicule que l'information est donnée par la cellule de communication de la FAN laquelle aurait certainement mieux gagné à convaincre les maîtres de la décision annoncée de ravaler quelque peu leur irritation et de la décaler sine-die comme s'il n'existait aucune latence en ce sens au sein de la fédération même si le procédé pourrait paraître tout autant peu académique.

La démarche des responsables de la Fédération algérienne de natation est pour le moins pataude et non professionnelle compte tenu de l'importance du rendez-vous auquel vont être confrontés les deux représentants algériens.

