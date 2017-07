Cameroun: Yaoundé - Philemon Yang inaugure le palais des congrès new look

Le Premier ministre qu'accompagnaient plusieurs membres du gouvernement, a le 20 juillet dernier, officiellement lancé la ré-exploitation de ce bel édifice rénové à 10 milliards FCFA.

Rénové à 10 milliards FCFA par un don de la Chine, le palais des congrès de Yaoundé, après 35 ans d'exploitation, renait de ses cendres. A la fin de ses Journées portes ouvertes lancées le 15 juillet 2017, le Premier ministre Philemon Yang, est venu officiellement, ré-ouvrir le palais des congrès de Yaoundé au service. Un édifice plus que jamais hospitalier, convivial, douillet et sécurisé. Une cure de jouvence opérée par les Chinois, maitre d'œuvre de l'ouvrage sorti de terre en 1982.

Et Christophe Mien Zok le directeur général (Dg) du palais des congrès de Yaoundé d'expliquer : « De l'extérieur vers l'intérieur, il y a des travaux de génie civil que le public ne voit pas. Travaux qui ont consisté à faire les murs de soutainement. Au niveau des esplanades, des plaques de goudrons ont été refaites, les lampadaires entièrement changés pour être beaucoup plus brillants la nuit, les jets d'eau de l'esplanade principale, ont été refaits, les marches des escaliers, réhabilités ».

Côté intérieur de l'édifice, les salles de conférences ainsi que de spectacles, sont devenues bien plus commodes. Le Dg du palais des congrès de Yaoundé parle alors de plus de 2000 ampoules changées, auxquelles il faut adjoindre des caméras de surveillance disposées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de ces salles ayant connu une flagrante renaissance.

Et pas de quoi se tourner les pouces pour l'écotourisme. Le développement durable étant aussi au cœur des préoccupations des dirigeants du palais des congrès de Yaoundé relooké. La végétation luxuriante « secrète » alors un air à la fraicheur douce et caressante. « On s'y plait beaucoup. Le palais des congrès est désormais une grande destination touristique pour Yaoundé », confie un vacancier rencontré par Camer.be.

« Le palais des congrès est un bijou qui brille désormais de mille feux. On ne peut que s'en réjouir. Tout est nouveau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les salles sont nouvelles et fonctionnelles, ainsi que les équipements », déclare pour ce qui la concerne, Aminatou Ahidjo la présidente du conseil d'administration. Et la fille du Président Ahmadou Ahidjo de prévenir tout de même que le grand défi, reste l'entretien.

Les Journées portes ouvertes du nouveau visage du palais des congrès de Yaoundé, ont sans doute, ont été rehaussées par la tenue concomitante du 21ème Festival international de films dénommé « Ecrans Noirs ». Un évènement qui a permis aux nombreux visiteurs, d'apprécier plusieurs projections cinématographiques dont des dessins animés pour enfants.

Plus que jamais et hospitalier, le palais des congrès de Yaoundé, prêt et capable d'accueillir les cérémonies les plus exigeantes qui soient, attend tout le monde. Et il y en a pour toutes les bourses. C'est la maison du peuple. Elle est belle, confortable, propre et sécurisée.