Elue pourtant avec brio (19 voix contre 07, 01 bulletin nul) samedi dernier à Yaoundé face à Richard Keuko, la romancière et chorégraphe, avec le triomphe modeste, a attribué sa victoire à tous les administrateurs la corporation qu'elle a par ailleurs invités « à ne travailler que pour le bien-être des artistes ».

Des quatre sociétés du droit d'auteur et/ ou du droit voisin d'auteur existantes au Cameroun, la Société civile du droit de la littérature et des arts dramatiques (Sociladra), a encore démontré qu'elle était la seule viable. Au milieu des vents houleux qui depuis une décennie secouent le secteur du droit d'auteur au Cameroun, la Sociladra, même si tout n'y est pas parfait, mérite la mention « Bien ».

Le 22 juillet dernier, à la salle des conférences de la Cnps à Yaoundé, de nombreuses forces de sécurité venues pour l'Assemblée générale élective de la Sociladra, n'ont pratiquement rien eu à faire. En artistes dignes et responsables, écrivains, éditeurs, chorégraphes et metteurs en scène, ont calmement, désigné leurs 27 administrateurs, lesquels à leur tour, par un scrutin de liste, ont élu Elise Mballa Meka, comme présidente du conseil d'administration (Pca) de la Sociladra. La belle romancière et chorégraphe, sera assistée de quatre vice-présidents : 1er, Bouma Ko'o, 2ème André Mboum, 3ème, Elandy Ngono, et 4ème, Daouda Bobo.

Chef du processus électoral, Marie Louise Abomo, magistrate Hors hiérarchie et conseiller juge à la Cour suprême du Cameroun, a félicité les membres de la Sociladra, pour leur esprit de dignité et d'apaisement. Elle dont l'esprit de paix et de conciliation impulsée depuis dix ans par Elise Mballa Meka à la Sociladra, a sans doute aidé dans l'accomplissement de sa tâche. C'est ainsi qu'avec 19 voix contre 07 pour son rival Richard Keuko, Elise Mballa Meka, a pour un troisième mandat d'affilée, a reçu la confiance des administrateurs de la Sociladra qu'elle dirigera encore pendant cinq ans renouvelables une fois.

Battu, Richard Keuko ne s'est pourtant pas empêché de se jeter dans les bras d'Elise Mballa Meka pour l'embrasser et la féliciter pour sa brillante victoire. Avec le triomphe modeste, la Pca réélue, a dédié ce plébiscite à toute l'équipe dirigeante de la Sociladra qui selon elle, a connu des turpitudes, « mais a compris l'appel du chef de l'Etat, pour la paix, et pour le bien-être des artistes ».

« Nous (la Sociladra, Ndlr) avons longtemps été victime des remous et turpitudes venant de la société du droit d'auteur de l'art musical. Beaucoup de choses inexactes ont été dites sur la Sociladra. Et c'est un film qui n'en finit pas. Et pourtant, des quatre sociétés civiles du droit d'auteur qui existent, nous sommes la seule à fonctionner normalement, même si tout n'est pas parfait. Nous payons régulièrement les salaires de nos personnels, nous payons nos loyers, même si nos répartitions ne sont pas régulières à cause de la faible assiette de perception», déclare Elise Mballa Meka que la presse a sollicitée à la fin d'une élection propre et sans bavures qui avait le Prof. Hubert Mono Ndjana comme président d'Assemblée générale.

Et de s'appesantir sur les nouveaux chantiers. « Nous allons aider l'Etat à assainir le droit d'auteur dans l'art musical. Nous venons de perdre 10 ans pour rien, à cause des graves problèmes de cette catégorie du droit d'auteur. Et une fois la paix établie, il nous faut procéder à l'augmentation de perception de l'assiette du droit d'auteur qui demeure très maigre », dixit Elise Mballa Meka.

Vivement que les autres sociétés civiles du droit d'auteur, suivent le bel exemple de paix, de pondération et de modération de la Sociladra qui sous la houlette d'Elise Mballa Meka, court inexorablement vers de verts pâturages. Une Sociladra qui a le mérite d'avoir compris le bien-fondé d'abandonner querelles byzantines et batailles d'égo, pour ne travailler qu'à sortir l'artiste de la précarité, et lui conférer toute sa dignité.