Cameroun: Pénurie de kits pour Hémodialysés, le décompte des morts a commencé

Après les premiers mouvements de grèves observés auprès des malades dialysés des hôpitaux du Cameroun, le ministre camerounais en charge de la Santé publique, André Mama Fouda, a affirmé qu'une expédition par avion-cargo, parallèlement à un important envoi par voie maritime devrait, «sous une semaine», transporter une dizaine de tonnes de composants de kits de dialyse dans le pays afin de faire face aux difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement.

Presque trois semaines déjà et les malades dialyses commencent à compter ses morts à cause du manque de kits d'hémodialyse, huit patients dont 3 à Yaoundé, 3 à Douala et 2 à Garoua, ont trouvé la mort en l'espace de deux mois, selon l'œil du Sahel.

A Garoua, le directeur du Centre d'hémodialyse de Garoua Dr Fonghazi par une gymnastique s'efforce à démentir. « Les décès d'ici, n'étaient pas liés au défaut de dialyse. C'est vrai qu'ils sont réduits à une séance seulement par semaine mais es décès n'étaient pas liés au défaut de dialyse. Nous avons un seul cas de décès qui était brusque parce que quand on souffre d'insuffisance rénale, on peut décéder d'un arrêt cardiaque », "pas de décès liés au défaut de dialyse... c'est vrai que... "Ironise un patient, une réaction qui témoigne de la négligence face aux malades souffrant de dialyse au Cameroun.

Selon une source en interne à l'agence panafricaine APA, "La pénurie ainsi constatée est en réalité la conséquence de la suspension d'approvisionnement par le laboratoire agréé, du fait du non-paiement par le Cameroun d'une facture s'élevant à 1 milliard FCFA. '

Une situation qui vient accroitre le doute sur la responsabilités des autorités en charge de la santé publique au Cameroun .Comparait au Sénégal ou la prise en charge des dialyses est un modèle en Afrique, avec la décentralisation et une accessibilité financière réelles de l'hémodialyse, la prise en charge des patients dans les établissements publics est totalement gratuite' 'il y a trois centres publics à Dakar, un à Saint Louis, un à Tambacounda, un à Touba, un à Kaolack, un à Ziguinchor et un projet d'extension vers le reste des régions. Dans les centres publics, la prise en charge est totalement gratuite et la CMU rend disponibles les consommables qui sont gérés par la Pna et rembourse les frais aux structures." Dr Idrissa Talla (coordonnateur de la cellule du contrôle médical et de la qualité des services de l'agence de la cmu) le gouvernement a signé une convention avec les hôpitaux prives pour la prise en charge des patients dans leurs différents centres.

"Ou sont passés les stock de kits annoncés par le ministre de la santé", s'interrogeait une jeune patientes dans la télévision Equinox avant de traiter de menteur le ministre, une partie de la diaspora Camerounaise a lancé une collecte de fond pour venir en aide aux patients car selon une source proche de ce comité de la diaspora, avec la multiplicité des fournisseurs des kits de dialyses en Europe notamment en Allemagne, les prix ont véritablement chuté.