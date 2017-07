Cameroun: Guerre contre le terrorisme - Pour qui roule Amnesty International ?

Face aux accusations portées par l'organisation non gouvernementale, les pouvoirs publics ont tenu à rétablir la vérité.

Le Cameroun est en guerre contre la secte islamiste Boko Haram depuis plus de trois ans. Notre pays n'a jamais été reconnu comme un Etat belliciste dans une Afrique qui est pourtant secouée par de nombreuses crises internes aux Etats ou inter Etats. Au contraire, le Cameroun œuvre, chaque fois que l'opportunité lui est donnée à aider au retour à la normale dans certains pays. Ce qui explique l'envoi de contingents dans le cadre de missions des Nations unies en République centrafricaine, au Darfour, dans le lointain Cambodge et dans d'autres lieux. Depuis 2014, le Cameroun est appelé à faire face à la violation de son territoire par les membres de la secte islamiste Boko Haram.

Une guerre que les forces de défense et de sécurité ont menée jusqu'ici avec beaucoup de bravoure, comme a tenu à le relever, dans son échange avec la presse vendredi dernier, le ministre de la Communication (MINCOM), porte-parole du gouvernement. Occasion, d'ailleurs, pour Issa Tchiroma Bakary de réitérer le soutien du chef de l'Etat, chef des armées et de la nation toute entière à ces forces qui, depuis le début de ce conflit, ont réussi à préserver l'intégrité du territoire national. De nombreux et vaillants éléments de nos forces y ont d'ailleurs laissé leurs vies.

Face à la presse vendredi dernier, le MINCOM a tenu à être clair face aux accusations portées par Amnesty International contre ces hommes et femmes qui se battent ainsi, pour protéger leur pays, parfois au péril de leurs vies : « Pour son édition 2017, Amnesty International a choisi de franchir le cap de la dénonciation pour rentrer dans celui de l'accusation et de la qualification du juridique, voire judiciaire de ce qu'elle pense avoir constaté dans la lutte que nos forces de défense et de sécurité mènent contre les criminels de Boko Haram », relève le MINCOM. Pour Issa Tchiroma Bakary, l'accumulation de constats tous aussi faux que grossiers par Amnesty International « prouve bien que nous sommes en face d'une véritable campagne de déstabilisation du Cameroun dont les objectifs ont au moins le mérite d'être clairs ».

Pour Issa Tchiroma Bakary, Amnesty International est désormais mué en une véritable officine de « défense des intérêts terroristes », dès lors que cette ONG a pris l'option de refroidir le moral et l'efficacité des forces de défense et de sécurité camerounaises, d'anéantir sur le plan opérationnel, les initiatives offensives qui font le plus grand mal aux forces ennemies et de ternir l'image des forces de défense et de sécurité aux yeux des partenaires internationaux, dont certains sont accusés, à mots à peine voilés dans ce rapport.

Et en fait, cette ONG se présente aujourd'hui comme « une organisation hostile au Cameroun ». Le MINCOM tient à rappeler le rôle central que jouent le Cameroun en général, et son chef d'Etat en particulier dans le maintien de l'équilibre et de la stabilité de la sous-région, et dont le mérite est reconnu par tous. Le moindre n'étant par le président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi A. Adesina, que personne ne peut soupçonner de quelque complicité avec le Cameroun. Lui qui a récemment reconnu et salué le rôle du président de la République dans la stabilisation de la sous-région et dans la lutte contre la secte Boko Haram.