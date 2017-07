Cameroun: Moungo - Le nouveau préfet aux commandes

Afin que le Moungo retrouve son rayonnement, le gouverneur a instruit la mise en branle des services départementaux et régionaux pour apporter solution aux problèmes des populations. Le nouveau préfet devra éteindre toute menace à la paix et à la sécurité. Le gouverneur lui a particulièrement demandé de stopper l'exploitation illégale de la carrière de Bekoko. Irénée Galim Ngong va aussi veiller au règlement des conflits de succession à la tête des chefferies traditionnelles. Le Moungo, au regard de son potentiel, devra aussi être un exemple en matière de mise en œuvre de la décentralisation.

Au terme de cette riche carrière, il a passé le témoin à un autre haut commis de l'Etat sous les ovations des populations. Une nouvelle page s'ouvre avec Irénée Galim Ngong. Né il y a 53 ans, le nouveau préfet est originaire de Bibey (Haute-Sanaga, région du Centre). Cet ancien Sg de l'alors province du Littoral a fait le tour du Cameroun depuis sa sortie de l'Enam en 1992. Après un passage au Minat, il a été sous-préfet (Douala, Garoua), secrétaire général dans les services du gouverneur (Est, Littoral) et préfet dans divers départements (Ndian, Menoua, Mvila, Lom-et-Djerem). C'est donc de Bertoua que ce titulaire d'un doctorat en droit public part pour impulser le développement dans le Moungo. Pour la réussite de sa mission, il va s'appuyer sur treize sous-préfets, et une population laborieuse.

