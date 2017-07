Cameroun: Législatives au pays - 95 députés élus dès le premier tour

Le Parti congolais du travail au pouvoir remporte70 sièges, loin devant l'opposition.

Les résultats du premier tour des élections législatives et locales du 16 juillet dernier au Congo-Brazzaville sont connus depuis vendredi dernier. Le verdit des urnes fait état de 95 députés élus dès le premier sur les 711 candidats en lice. Tandis que 94 autres candidats en ballotage passent au second tour prévu le 30 juillet prochain. Le Parti congolais du travail (PCT) au pouvoir remporte 70 sièges de députés. 28 de ses candidats en ballotage vont au second tour.

A l'instar de Damber René Douane à Sembé dans le département de la Sangha et de Placide Modoudou à Madibu dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Dans ses rangs, on note l'entrée à l'hémicycle du Premier ministre, Clément Mouamba, qui a été élu dans la circonscription unique de Sibiti, département de la Lékoumou, de Destiné Doukaga, ministre de la Jeunesse, élu à Niaga, de Stella Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso et de Claudia Ikia Sassou Nguesso et bien d'autres cadres du PCT.

Du côté de l'opposition, sept candidats se réclamant de l'Union des démocrates et humanistes-Yuki (UDH-YUKI) de Guy-Brice Parfait Kolélas ont été élus et quatre autres passent au second tour. Trois candidats de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de Pascal Tsaty Mabiala ont été élus, alors que six autres sont en ballotage pour le second tour.

Quelques nouveaux visages, à l'exemple de Jérémie Lissouba, fils de l'ancien président congolais, élu aux couleurs de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPDS) dans le département du Niari dans le sud du pays. Selon le ministre de l'Intérieur, le scrutin sera repris ce lundi dans les circonscriptions de Kingoué et Kéllé, où des troubles ont été enregistrés. En revanche, Zephyrin Mboulou n'a indiqué aucune date pour neuf des 14 circonscriptions de la région du Pool où le vote a été reporté.