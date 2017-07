Cameroun: CAN à 24 - Le pays accepte le défi

Le Cameroun est face à l'histoire. Et comme il l'a démontré par le passé, surtout dans le domaine sportif, le pays des Lions indomptables est capable de soulever des montagnes chaque fois qu'il est dos au mur.

Et c'est un peu le cas depuis l'adoption des résolutions du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni le 20 juillet dernier au Maroc. La première et principale décision concerne en effet le Cameroun, en tant que pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Sur la base des propositions du premier symposium sur le football africain organisé quelques jours avant, le Comité exécutif présidé par Ahmad Ahmad a en effet décidé de modifier le format de la compétition : on passe ainsi de 16 à 24 équipes. De plus, la période change également puisque la CAN se jouera désormais en juin-juillet, au lieu de janvier-février comme jusqu'ici.

Même si les éliminatoires de l'édition 2019 sont engagées et que le cahier de charges est modifié en cours de jeu de façon unilatérale, le Cameroun a décidé de relever le défi. Et déjà, les réunions se multiplient au sein du gouvernement pour se réajuster en attendant le nouveau cahier de charges qui sera présenté lors de la première visite d'inspection de la CAF en septembre prochain. Le Cameroun entend bien organiser la première CAN à 24, en dépit des embûches. Surtout qu'il en a les moyens et que tout le peuple est prêt à se mobiliser pour faire de ce rendez-vous un succès sur tous les plans.