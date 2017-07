Cameroun: SIDA - La longue attente

Le Cameroun est face à l'histoire. Et comme il l'a démontré par le passé, surtout dans le… Plus »

En attendant que le vaccin émerge de ces recherches et mette fin à la longue attente, les associations de lutte contre le Sida continuent de se mobiliser pour prévenir, prendre en charge les personnes ayant contacté le virus du SIDA et financer la recherche. Ces associations ont pu collecter près de 2,5 milliards de francs au profit de la 9e conférence internationale sur le Sida.

La priorité demeure le vaccin qui n'est pas encore disponible. Le 30 novembre dernier, l'Afrique du sud a testé un vaccin expérimental dans une quinzaine de centres au profit de 5000 patients. Dans le même sillage, quatre laboratoires français ont développé des vaccins thérapeutiques. Ces avancées et celles qui les ont précédées constituent certainement des pistes pour les 6000 chercheurs qui se sont retrouvés dans la capitale française. Parmi lesquels figurent les virologues, les immunologues et les généticiens. Ceux-ci vont notamment persévérer dans la recherche fondamentale qui sert à comprendre les mécanismes de la maladie et la recherche clinique pour améliorer la prise en charge et le traitement.

Le denier rapport de l'Onusida, publié avant-hier, révèle des progrès notables dans la lutte contre le Sida dans le monde en 2016. Depuis le début de l'épidémie en 1981, 35 millions de personnes sont mortes du VIH Sida. Pour la première fois depuis cette date, 19,5 millions de personnes ont accès au traitement antirétroviral soit 53 % contre 4 % en 2003. De même, le nombre de décès liés au Sida a été divisé par deux en l'espace d'une dizaine d'années. Pour sa part, le nombre de personnes nouvellement infectées a diminué puisqu'il est passé de 2,1 million de personnes en 2015 à 1,8 million de personnes en 2016. Même si on enregistre encore 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH Sida dans le monde et une contamination toutes les 17 secondes.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.