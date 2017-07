Sénégal: Mahammed Dionne - "Thiès vote BBY et tourne la page de la roublardise"

"Je ne parlerai pas de bilan ici. Cette année, je suis venu ici à quatre reprises pour des projets du Plan Sénégal émergent(PSE). Je demande aux habitants de Thiès Ouest et Cité Balabé, s'ils ont des problèmes d'eau ? Où le stade Lat Dior ? Thiès a enterré le truand pour donner force et vigueur définitivement à l'homme du peuple", a soutenu le Premier ministre.

"La forte mobilisation d'aujourd'hui signifie que Thiès a tourné une page. Thiès a choisi l'endurance et la vérité sur la roublardise et la combine. Thiès a choisi que l'homme vertueux terrasse le truand", a ironisé Dionne qui fait allusion à une figure locale de l'opposition.

