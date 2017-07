Sénégal: Cancer du col - Vaccination gratuite de toutes les filles de 9 à 14 ans en 2019

"On s'arrange afin de pouvoir vacciner en novembre pour la 1-ère dose et faire la 2-ème dose 6 mois après, en mai, avant la fin de l'année scolaire", a dit Dr Diallo.

"La cohorte de 9 ans a été choisie, parce que quasiment 90% de cette cible se trouve à l'école primaire et cela permet de ne pas se disperser à toucher les autres cibles qui risquent de surélever les besoins en vaccin qui sont assez chers. Une dose coûte 18.000 FCFA et il en faut 2 par filles" dit-il.

