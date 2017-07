Sénégal: Fatick - Mbagnick Ndiaye tire "un bilan d'étape satisfaisant"

"Dans toutes ces localités, les populations locales se sont engagées à voter pour la liste BBY (... )", a dit Mbagnick Ndiaye, rappelant qu'ils ont été à Djilass où "un meeting unitaire" a regroupé l'ensemble des populations qui réclamaient l'érection de leur Collège d'enseignement moyen (CEM) en lycée, parce que les élèves parcourent sept kilomètres pour aller à Loul Sessène et six autres kilomètres pour se rendre à Djiofior pour étudier.

"Nous nous sommes rendus dans la commune de Tataguine, notamment à Tataguine village, à Ndiosmone Poultock, à Thiamène, à Ngoyé Ndokhongor et dans bien d'autres localités dont Diouroup, Ndiouwar, Ndioudiouf, Sowagne, Dioral où les responsables de BBY ont fait du porte à porte et ont rendu visite à un certain nombre de notables", a indiqué le ministre de la Culture.

