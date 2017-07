Sénégal: "Les PME agricoles permettent d'éradiquer le chômage" (Agronome)

Dakar — Les Petites et moyennes entreprises (PME) de productions agricoles peuvent contribuer à éradiquer le chômage en Afrique, a soutenu l'ingénieur agronome, Professeur Moussa Seck.

"Pour éradiquer le chômage en Afrique, il y a lieu de former les jeunes dans les Petites et moyennes entreprises (PME) de productions agricoles, faire des productions à haute valeur notamment les céréales, les légumes, etc", a-t-il dit samedi lors d'une conférence publique axée sur le thème : "L'agriculture : focus sur l'entreprenariat".

Le conférencier a rappelé que l'agriculture était une chaîne de valeurs dans laquelle "on retrouve les intrants, les machines, les banques, les productions (... )", et que dans chaque maillon, "on peut créer des emplois pour les jeunes et les femmes".

"Il faut savoir que l'agriculture est le plus grand vecteur d'emplois qui existe dans ce monde. Mais il faut de l'argent pour pouvoir créer cette chaîne de valeurs", a-t-il expliqué, soulignant que la position de l'Afrique par rapport au reste du monde, lui permet d'avoir une plus grande production.

"Il est urgent d'agir pour permettre aux jeunes de retrouver l'espoir d'un avenir plus radieux et d'apporter des solutions aux problèmes liés à l'agriculture au Sénégal en particulier et en Afrique en général", a pour sa part souligné le président de l'Association des jeunes pour la rénovation de Gadiobé (AJRG), Oumar Ba.

Selon lui, l'agriculture constitue un secteur de création de richesse mais "ces performances demeurent limitées par sa dépendance à un régime pluviométrique irrégulier". "L'agriculture représente ainsi d'importantes opportunités d'investissement dans des filières variées et à fort potentiel", a-t-il fait valoir.