Sénégal: Matam - La FAFD et une ONG italienne soutiennent les femmes de 5 villages

Woudourou (Matam) — La Fédération des associations pour le développement du Fouta (FAFD) et son partenaire italien Green Cross ont visité, samedi, le champ des femmes du village de Woudourou, a constaté l'APS.

Cette visite a pour but d'encourager les GIE et les groupements féminins qui s'activent dans l'agriculture, dans le cadre du projet "Haadi yaade" (Energie pour rester), afin de développer la zone et réduire l'émigration, ont expliqué les organisateurs.

"Le projet +Haadi yaadé+ (Energie pour rester) a pour objectif de renforcer la résilience des populations rurales de la région de Matam, notamment dans 5 villages : Koundel, Woudourou, Sadel, Balel Pathé et Sinthiou Diam Dior en finançant les regroupements féminins. Ce financement pourra ainsi valoriser l'agriculture et ainsi réduire l'émigration", a dit Oumar Diack, coordonnateur de FAFD.

"L'émigration n'est plus porteuse comme avant. Donc, c'est la raison pour laquelle en partenariat avec l'ONG italienne Green Cross et l'Agence italienne pour la coopération et le développement (AID), nous avons mis à la disposition des femmes de chaque village des financements afin qu'elles puissent faire le maraîchage", a-t-il ajouté.