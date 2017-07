Sénégal: Pape Samba Mboup "prêt à travailler avec Macky Sall pour l'intérêt exclusif de la Nation"

"Nous ne faisons pas comme les autres listes (... ) les meetings, les caravanes et autres tintamarres ne sont que du saupoudrage et du folklore inutile qui n'apportent rien. J'étais dans un parti (Parti démocratique sénégalais) qui drainait beaucoup de monde. On se gargarisait à compter des millions de militants en 2012, au finish nous n'avons même pas eu le dixième des personnes présentes dans nos meetings", a-t-il rappelé.

A Ziguinchor, Papa Samba Mboup et ses partisans ont opté pour une stratégie de campagne "pas comme les autres" en rencontrant les leaders d'opinion et les porteurs de voix chez eux.

"C'est comme un vieillard qui va aux champs alors qu'il a beaucoup d'enfants et beaucoup de bras pour les travaux champêtres. C'est insensé. Tous les responsables qui sont avec Me Wade ont bien gardé leur père à la maison. Pourquoi exposent-t-ils alors le père d'autrui sous le soleil ?", s'est emporté Papa Samba Mboup.

Troisième sur la liste nationale "Mbollo Wade" dirigée par Farba Senghor, Pape Samba Mboup dit n'avoir pas encore obtenu sa carte d'identité biométrique. "Mais par A ou B je vais voter. On me bvalance de commission à commission mais je n'ai toujours pas ma carte d'identité", a-t-il avancé.

