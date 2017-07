Angola: La province de Lunda Norte n'a plus enregistré l'entrée des réfugiés - Gouverneur

Le marché angolais est l'un des plus attrayants et prospères du continent africain, dans son ensemble,… Plus »

Selon lui, cette réouverture facilitera les échanges commerciaux pour créer les emplois en faveur des citoyens de deux pays, et permettra à l'Agence générale des impôts (AGT-sigle en portugais) de faire plus de recettes pour les coffres de l'Etat.

"A cet effet, une visite est prévue très prochainement pour aborder avec les autorités des provinces citées ci-haut, les aspects liés à l'enrôlement électoral, le retour volontaire des congolais pour les scrutins non encore convoqués dans ce pays, et la réouverture du marché transfrontalier fermé il y a plus de deux mois », a-t-il dit.

L'absence des citoyens étrangers cherchant refuge dans d'autres pays, comme l'Angola, est due du fait que la paix et la stabilité règnent dans les régions de Kassai et Kassai Central (RDC).

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.