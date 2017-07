Angola: Le marché angolais prioritaire des investisseurs italiens

L'italien a tenu ces propos en marge du lancement de deux nouveaux modèles de voitures (Alfa Romeo Stelvio et Alfa Romeo Guilia), par son entreprise qui opère en Angola il y a plus d'une décennie, faisant des importations des véhicules et des pièces de rechange.

"L'Italie compte sur l'Angola non seulement du point de vie politique mais également commerciale ; et le groupe AutoStar profite au maximum des opportunités de ce marché dans plusieurs secteurs », a dit ce responsable à l'Agence Angola Presse (Angop).

Luanda — Le marché angolais est l'un des plus attrayants et prospères du continent africain, dans son ensemble, avec une compétitivité encourageante, d'où l'intérêt de l'Italie de faire toujours de l'Angola la priorité de ses investissements externes, a souligné à Luanda, l'homme d'Affaires italien Pedro Figueiredo.

