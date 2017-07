Tunisie: Le groupe prend forme

Ne disposant pas d'un temps de jeu et se considérant marginalisé, compte tenu de la concurrence avec Mohamed Ben Ali, le latéral droit Mhadhebi était sur le point de rejoindre le club de Bab Jedid au mercato d'été. Mais cet enfant du centre de formation stadiste a été repêché in extremis par ses dirigeants qui ont prolongé son contrat de deux nouvelles saisons.

Le tournoi feu Lassaâd Ouertani que compte organiser le Stade Tunisien est toujours incertain. En effet, la direction du club du Bardo attend la confirmation du Club Africain et de l'Espérance Sportive de Zarzis, invités à y prendre part, en plus de la Jeunesse Sportive Kairouanaise qui a donné son accord de principe.

Il a été sanctionné par un nul (0-0). La quasi-totalité des nouvelles recrues ont pu être alignées: Mohamed Ali Jouini en défense, Aymen Kethiri, Jean-Daniel Badi et Youssef Fouzaï au milieu, Ahmed Hosni, Nkolo Denis Ivan et More Keita en attaque.

En tout et pour tout, le staff «rouge et vert» espère mettre sur pied huit rencontres amicales durant l'intersaison. Un premier test a été organisé lundi dernier contre le Club Athlétique Bizertin au stage de Hammam-Bourguiba.

