Tunisie: Un travail de longue haleine

Les entraînements quotidiens seront effectués sur le parquet de la salle olympique de Radès avec la présence de dix-huit joueurs. La première étape qui durera jusqu'au 13 août sera meublée par une série de rencontres face à l'équipe olympique russe.

Trois stages à l'étranger ont été introduits au programme. Le premier aura lieu du 14 au 21 août en Turquie, le deuxième en Italie au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le troisième en France entre fin septembre et le début du mois d'octobre.

Jacob Antonio, le sélectionneur national, tiendra une conférence de presse après-demain (prévue initialement aujourd'hui) pour clarifier tous les détails relatifs à toutes les étapes de la préparation.

Il donnera également une idée précise sur les réelles capacités des sparring-partners choisis et le nombre de rencontres à disputer.

Pour la sélection féminine, la préparation en vue de la CAN de Yaoundé commencera le 1er août.

L'idée de confier les destinées techniques de l'équipe à Riadh Hdhili n'a pas fait son chemin. La Saydia de Sidi Bou Saïd a refusé la demande de la FTVB pour que l'entraîneur Hdhili soit à sa disposition jusqu'à la fin de la compétition africaine.

C'est le cas également du Club Féminin de Carthage qui vient d'engager l'ex-entraîneur du CSS, Bassam Fourati.

Pas de temps à perdre donc, la FTVB devra trancher rapidement avant la fin de cette semaine.

Mondial 2018 : onze équipes déjà qualifiées

Le championnat du monde 2018 sera organisé conjointement par la Bulgarie et l'Italie du 10 au 30 septembre.

Les deux premiers tours se tiendront dans les quatre villes bulgares, à savoir Sofia, Varna, Plovdiv et Roussé. Les quarts, les demis et la finale auront lieu à Florence et Turin en Italie.

La liste des vingt-quatre qualifiés au Mondial dans sa neuvième édition sera connue au plus tard le 30 octobre 2017.

Pour l'instant, onze pays ont déjà composté leur place : la Bulgarie et l'Italie en tant que pays hôtes de l'épreuve, la Pologne tenante du titre, la France, les Pays-Bas, la Slovénie, la Russie, la Finlande et la Serbie, les meilleurs classés du dernier championnat d'Europe des nations, l'Australie et le Japon, les deux récents finalistes du championnat d'Asie.

Deux équipes complèteront le carré asiatique au terme d'un prochain tournoi de repêchage.

L'Europe dispose de dix places au Mondial, l'Amérique du Nord et du Centre (Norcéca) de cinq, l'Amérique du Sud de deux et l'Afrique de trois places.

Le Mondial féminin se tiendra au Japon du 20 septembre au 21 octobre 2018 et rassemblera lui aussi vingt-quatre équipes issues des championnats continentaux. Seuls le Japon pays organisateur et les USA champions de l'édition 2014 sont qualifiés d'office.

Huit places sont réservées pour l'Europe, six pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, quatre pour l'Asie, deux pour l'Amérique du Sud et deux pour l'Afrique.

Mondiaux des jeunes et coupes des confédérations

Autant d'événements marqueront la scène mondiale durant le mois d'août et la première quinzaine du mois de septembre de l'année courante :

D'abord il y aura les championnats du monde des jeunes. L'Argentine accueillera le Mondial des cadettes sans la présence du représentant africain. L'Egypte a déclaré forfait pour des raisons financières.

Le Mexique abritera le Mondial des juniors filles.

L'Egypte et le Bahreïn organiseront respectivement du 18 au 26 août le Mondial U23 garçons et celui des cadets.

On enchaînera par la suite avec le Mondial U23 filles en Slovénie. L'effectif de chaque équipe et dans chaque Mondial se limite à douze joueurs ou joueuses en vertu des règlements de la Fivb.

La Tunisie, championne d'Afrique, fera partie du Mondial des cadets. L'équipe manque certainement de compétition. Elle n'a disputé depuis le début de sa campagne de préparation que quelques matches amicaux la semaine dernière à Sidi Bou Saïd face à son homologue iranienne et celle de l'équipe nationale juniors.

Après les championnats du monde des jeunes, la scène sera cédée aux Coupes des confédérations qui se tiendront au Japon.

L'épreuve féminine se déroulera du 5 au 10 septembre. Celle des garçons du 12 au 17 du même mois.

Les six équipes dans chacune des deux compétitions ont été choisies selon le classement mondial établi après les Jeux olympiques Rio 2016.

Auteur : Taoufik HAJLAOUI

Ajouté le : 24-07-2017