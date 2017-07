Guinée: Entretien avec Fodé Sylla concepteur de l'application qui vous permet de consulter les résultats des examens en Guinée

interview

Vous avez certainement consulté les résultats des examens de vos enfants, neveux ou petit-fils à travers l'application examens224 ou du site web www.exmens224.com. Fodé Sylla en est le concepteur de cette application.

M. Sylla est ingénieur informaticien et fondateur & associé de la société de service informatique Business Intelligence Consulting (BusI Consulting).

Cette semaine, il s'est confié à Aminata.com. Au menu de l'entretien, l'application, les défis de Hitech en République de Guinée, l'intérêt des jeunes guinéens aux nouvelles technologies, ... Lisez.

Présentez-nous votre application?

L'application mobile Android examens224 et la plateforme web www.examens224.com sont deux canaux complémentaires de publications des résultats des examens en Guinée.

Son but est de démocratiser l'accès instantanée pour les élèves et parents d'élèves aux résultats dès la sortie des résultats sans contrainte géographique et gratuitement.

Ces outils sont le fruit de la collaboration intensive entre NovasDux Solutions (société de service informatique canadienne créée par des guinéens) G-Tech Solutions (une start-up de solution informatique basée en Guinée) et BusI Consulting SARL (une société de service informatique Guinéenne)

Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette application?

A l'instar des pays avancés sur les sujets liés aux nouvelles technologies, la motivation première est de susciter une place de plus en plus importante aux nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein du système éducatif guinéen.

D'autre part, l'idée de cette application est partie du constat de la difficulté d'accès aux résultats des examens rencontrée par les élèves et parents d'élèves les jours de publications des résultats.

Elle est aussi et au-delà de tout un moyen de rendre au système éducatif guinéen ce qu'il nous a permis d'accomplir personnellement car tous les intervenants sur le projet sont le fruit du système éducatif guinéen en grande partie.

Vous collaborez avec le gouvernement pour les résultats des examens? Comment se déroule cette collaboration?

Au tout début nous avons recherché la collaboration du gouvernement à travers le MEPU-A sur le projet, mais nous n'avons pas eu gain de cause.

Les raisons invoquées étant l'exclusivité de la publication des résultats attribuée à un opérateur de téléphonie de la place utilisant le canal payant SMS pour publier les résultats.

Mais malgré ce refus de collaborer nous n'avons pas pour autant baissé les bras, car il ne fallait pas de si peu pour nous décourager. C'est le lieu quand même de remercier Mr. Casimir Diaora (Secrétaire Général du MEPU-A) pour toute son aide lors de cette phase de recherche de collaboration avec le ministère.

Il reste évident que nous offrons la gratuitement du service avec des outils de recherches avancées et fiables et qui n'ont rien à avoir avec les solutions de publications disponibles aujourd'hui, nous ne sommes même pas sur le même créneau (SMS /application mobile).

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en place cette application?

La difficulté majeure rencontrée pour la mise en place de ces solutions a été et demeure la collaboration des autorités pour la mise à dispositif des fichiers des résultats des examens.

En effet, Tout ce que nous avons demandé et que nous n'avons pas obtenu c'est qu'au même niveau que les opérateurs de téléphonie, que nous ayons à disposition les fichiers à temps pour offrir quelque chose de plus facile, plus moderne et répondant au besoin des élèves.

Vous savez de nos jours le modèle d'envoie des SMS surtaxés pour connaitre ses résultats, au-delà du fait que ça coûte cher aux élèves et aux parents d'élèves qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, est dépassé. Imaginez un parent qui a plusieurs enfants qui font des examens, nous lui offrons un outil totalement gratuit pour consulter les résultats.

Il ne faut pas occulter que le projet est financé à 100% par nos fonds propre (développement applicatif et infrastructure).

Quelles sont vos perspectives en matière d'entrepreneuriat HITECH?

Les perspectives sont bonnes pour l'entreprenariat dans le domaine du IT, il ya pleins de choses à faire, mais des blocages existent et essentiellement liés au déficit de confiance vis-à-vis des entreprises guinéennes.

En ce qui nous concerne pour examens224 restez à l'affut car notre volonté est de rendre la plateforme incontournable pour les élèves guinéens.

Dans un futur assez proche, la plateforme permettra aux candidats de se préparer aux différents examens (sujets corrigés, calendrier, alertes, suivi et conseils, formation, ... )

Beaucoup des pays ont des réseaux sociaux comme Facebook. Est-ce que vous pensez à créer un réseau social guinéen

Nous n'avons de projet dans ce sens, mais nous travaillons sur d'autres projets moins saisonniers qu'examens224 mais tout aussi grand public dans plusieurs domaines, vous aurez la primauté lors de la sortie de chaque application.

Ces derniers temps, on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs web. Quel appel lancez-vous aux jeunes?

Les nouvelles technologies par le biais du mobile représentent aujourd'hui un levier incontournable de croissance pour les jeunes entrepreneurs.

L'Etat et les jeunes entrepreneurs doivent beaucoup miser sur la croissance de ce secteur si nous ne voulons pas être à la traine.

Il suffit juste de regarder ou en sont les pays comme le Rwanda, le Kenya ou même le Sénégal à côté de nous qui sont très avancés.

Vous savez nous sommes dans un métier dans lequel l'ouverture et la collaboration sont les clés de la réussite, donc je dirai aux jeunes entrepreneurs de ne jamais arrêter de progresser, travailler avec d'autres jeunes sur vos projets et surtout faites connaitre ce que vous faites, cela permettra de créer une synergie entre les acteurs de l'écosystème IT.

Votre mot de la fin

C'est le lieu pour moi de signifier toute ma reconnaissance à l'équipe NovasDux Solutions pour la qualité de la collaboration et l'apport technique sur le projet.

Ce projet montre à suffisance que la collaboration entre les entrepreneurs guinéens locaux et ceux établis à l'extérieur est une source énorme d'idées et de croissance pour notre pays.

Mais surtout aller télécharger l'application examens224 sur playstore ou sur la plateforme https://www.examens224.com