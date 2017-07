Burkina Faso: Gorom-Gorom - Deux morts et de nombreux dégâts après une pluie diluvienne

Les autorités politiques et administratives avec à leur tête le gouverneur de la région du Sahel le colonel-major Peguy Hyacinthe Yoda ont été sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts et exprimer leur compassion aux sinistrés.

On dénombre 65 maisons d'habitation dans la ville de Gorom-Gorom et 15 autres à Kollel dans la commune d'Oursi qui se sont écroulées sous la furie des eaux.

Selon des témoignages, les eaux dans leur ruissellement ont emporté deux hommes. Le premier, à Gorom-Gorom, tentant de traverser pour aller chercher sa vache, et le second dans le village de N'Guidoye, voulant sauver son bétail que les eaux entrainaient.

A en croire les services de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique de l'Oudalan, 76 millimètres de quantité de pluie à Gorom-Gorom et de 101 millimètres à Bosseye Dogabé, village situé à 12 km, ont été enregistrées.

Débutée à six heures du matin, la pluie aux environs de onze heures, s'est transformée en un cauchemar pour les populations installées dans les zones à risque d'inondation dans la ville de Gorom-Gorom et de certains villages.

