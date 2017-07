Burkina Faso: La Lonab reboise la forêt classée de Gonsé

«Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement», dit-on. Le personnel de la Lonab a mis en œuvre cette assertion à travers la plantation d'arbres de baobab, du balanitès, de l'acacia nilotica, du tamarinier et du jujubier dans la forêt classée de Gonsé. Une activité qui entre dans la cadre de la célébration de son cinquantenaire.

A travers cette plantation d'arbres, la Lonab, a dit son directeur général, Simon Tarnagda, entend participer à la promotion des produits non ligneux contribuant énormément à l'économie verte du Burkina Faso. «Un arbre planté est un acquis fort. En procédant à ce reboisement, nous contribuons au reverdissement de notre pays», a-t-il précisé.

Ce reboisement est une initiative louable, selon le 1er adjoint au maire de la commune de Saaba, Joseph Rouamba. Il affirme que, de plus en plus, les forets disparaissent pour faire face au désert.

«En choisissant cette forêt, les autorités du ministère en charge de l'Environnement et les premiers responsables de la Lonab ont accompli un acte louable et indéniable qui restera gravé à jamais dans la mémoire des populations de Gonsé, des villages environnants et de toute la population de la commune rurale de Saaba», a dit le 1er adjoint au maire, tout en sollicitant l'accompagnement des autorités de l'Environnement pour mieux protéger la forêt de Gonsé et bien d'autres dans la commune de Saaba.

Pour M. Tarnagda, la reforestation est un des moyens pour restaurer les écosystèmes afin de lutter contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique.

Consciente de cela, sa structure a décidé de sponsoriser l'ensemble des besoins de la campagne nationale de reforestation 2017 en mettant 15 000 plants de cinq espèces différente à la disposition du ministère de l'Environnement.

Un geste salué à sa juste valeur par le ministre Nestor Batio Bassière qui a laissé entendre que la question de la protection de l'environnement et particulièrement celle des ressources forestières est une question d'intérêt national.

Selon le ministre, en s'investissant dans cette campagne de reforestation comme leader officiel, la Lonab confirme son engagement profond pour la protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire national, confortant ainsi son slogan, «les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la Nation entière».

Il a souhaité que cette implication de la Lonab dans la campagne nationale de reforestation soit le point de départ d'une collaboration fructueuse entre les deux structures pour une gestion durable des ressources naturelles au Burkina Faso.

A cette cérémonie de reboisement, au nom du Chef de l'Etat, le directeur général de la Lonab a été nommé parrain légitime de la forêt classée de Gonsé. «Ensemble, nous allons faire de cette forêt un parc botanique et zoologique conformément au Plan national de développement économique et social (PNDES)» a dit le ministre.

Pour la sauvegarde de l'environnement, le ministre Nestor Bassière invite chaque Burkinabè à participer massivement à la campagne nationale de reforestation dont le lancement aura lieu à Loumbila le 25 juillet prochain sous le thème «Promouvoir les espèces locales pour le développement d'une économie verte au Burkina Faso».

D'une superficie de 6 500 hectares, la forêt classée de Gonsé a été classée par arrêté du 28 février 1953 par le gouverneur de l'Afrique occidentale française. Ainsi soumise à plusieurs régimes depuis son classement de 2005 à nos jours, elle est sous protection totale avec un droit d'usage accordé aux populations riveraines.

Les objectifs spécifiques poursuivis de nos jours sont: servir d'espace de repos et de loisir, valoriser l'exploitation des ressources forestières ligneuses de la forêt, valoriser les ressources forestières non ligneuses, réhabiliter les zones dégradées et contrôler l'exploitation des ressources non forestières, aménager une partie de la forêt en parc botanique et zoologiques.